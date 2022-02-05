05 Şubat 2022, Cumartesi
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Müge Anlı İle Tatlı Sert Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!
ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vuran Büyükşen cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Büyükşen cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdulhamid U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.