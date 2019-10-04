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04.10.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Ekim 2019 kesintisiz izle | Müge Anlı'da bugün neler oldu?

Atv'nin hafta içi her sabah yayınlanan fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yine birbirinden esrarengiz konulara değindi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (4 Ekim 2019 Cuma) neler oldu? Programın tamamını buradan tek parça izleyebilirsiniz...

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