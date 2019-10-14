Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ekim 2019 tamamını tek parça izle | Müge Anlı'da bugün

Atv ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ekim Pazartesi) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...