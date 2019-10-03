Müge Anlı ile Tatlı Sert 03 Ekim 2019 Perşembe tamamı full tek parça kesintisiz izle |Video

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (03 Ekim Perşembe) neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Aksaray'da kaybolan 20 yaşındaki kayıp Neriman bulundu. 5 haftalık hamile olan Neriman canlı yayında annesi ile konuştu. 11 gündür kayıp olan Esra Tekercioğlu'nun arkadaşı yayında çarpıcı iddialarda bulundu. Nazmiye Oruçoğlu davasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Kayıp Satı Ermiş'i arama çalışmalarında son durum ne? Gülizar hanım ve Sevgi hanımın DNA testi sonuçları açıklandı mı? Sevgi hanım Gülizar hanımın kızı mı? 3 çocuk babası Tuncay Demirel öldü mü öldürüldü mü? İşte Müge Anlı'da bugün (03 Ekim Perşembe) yaşananlar...