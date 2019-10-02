Müge Anlı ile Tatlı Sert 02 Ekim 2019 Çarşamba tamamı full tek parça kesintisiz izle |Video

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (02 Ekim Çarşamba) neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Kayıp Satı Ermiş öldürüldü mü? Satı Ermiş cinayetiyle ilgili flaş gelişme? Şüpheli Mustafa Başkır'ın evi didik didik arandı. Peki operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Satı Ermiş'in cansız bedenine ulaştı mı? Günsel Hanım 27 yıl sonra annesine kavuştu! Annesini 27 yıl sonra canlı yayında ilk kez gördü İşte Müge Anlı'da bugün (02 Ekim Çarşamba) yaşananlar...