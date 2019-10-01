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01.10.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 01 Ekim 2019 salı tamamı full tek parça kesintisiz izle |Video

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (01 Ekim Salı) neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programın tamamını buradan izleyebilirsiniz. Kayıp Satı Ermiş öldürüldü mü? Satı Ermiş'e ne oldu? 65 yaşındaki Vakkas Akteke'ye ne oldu? Kayıp Vakkas Akteke'nin eşi Meryem Hanım canlı yayında konuştu. 27 yıldır görmediği annesi canlı yayında yüzleşti. İşte Müge Anlı'da bugün (01 Ekim Salı) yaşananlar...

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