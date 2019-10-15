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15.10.2019

Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı! Mustafa Celep'in babası kim?

Müge Anlı'da DNA örneği veren Mustafa Celep'in babası belli oldu. Müge Anlı 15 Ekim'deki programında DNA sonucunu açıkladı. Müge Anlı'nın açıkladığı DNA sonucuna göre Suat Bey'in Mustafa Celep'in babası mı amcası mı olduğu ortaya çıktı. İşte Mustafa Celep hakkındaki o gerçek...

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