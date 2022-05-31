31 Mayıs 2022, Salı
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Müge Anlı çözdü! Damadı Uğur Kahraman'ı katleden kayınpederden dehşete düşüren ifadeler: Kafasına sıktım, gözlerime baktı bir kahve doldurup içtim
İstanbul'un Tuzla ilçesinde Ramazan bayramından önce sırra kadem basan ve günler sonra katledilip cansız bedeni varile konan Uğur Kahraman'ı eski kayınpederinin öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı'da sır perdesi kaldırılan vahşette eski kayınpederinin ifadesindeki dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı.