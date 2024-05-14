14 Mayıs 2024, Salı
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Müge Anlı cinayeti çözdü | Saban Ataş’ın katili itiraf etti cansız bedenine ulaşıldı
İki aya yakındır aranan Şaban Ataş'ın sır kaybının ardından cinayet çıktı. 52 yaşındaki kayıp adamın yakınları, eşi ve arkadaşından şüpheleniyordu. Üstelik işin içinde 'ihanet' iddiaları da vardı. İki isim dün Müge Anlı stüdyosundaydı. Yüzleşme sonrası Müge Anlı, kayıp adamın eşiyle görüşerek cinayeti itiraf ettirdi. Ataş'ın cansız bedenine de ulaşıldı.