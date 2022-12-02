02 Aralık 2022, Cuma
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Müge Anlı Cihat Kılıçsokan bulundu mu? Cihat Kılıçsokan olayı ne?
“Cihat Kılıçsokan olayı ne?” sorusu araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert gündeminde şimdi Cihat Kılıçsokan var. Vatandaşları endişelendiren olayın detayları ise merak ediliyor. Peki, Müge Anlı Cihat Kılıçsokan bulundu mu? Cihat Kılıçsokan olayı ne? İşte detaylar...