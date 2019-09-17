Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu |Video

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında 19 yaşındaki Yaren Gaytan 14 eylül cumartesi günü ailesinin İzmit'deki evinden çıkmış bir daha geri dönmemişti. 19 yaşındaki Yaren ile ilgili canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı.

Sibel Kaytan 14 Eylül Cumartesi evinden çıkan ve bir daha haber alamadığı kızı Yaren Kaytan'ı bulmak için kız kardeşi Esma Kaytan'la Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anne Kaytan, kızının cumartesi günü ruhsatının da kendine ait olduğu 41 plakalı araçla evden çıktığını ve kayıplara karıştığını söyledi.

ANNE VE TEYZE YÜZLEŞTİ

Yaren'den o günden sonra hiç haber alınamazken bu gün canlı yayında sıcak bir gelişme yaşandı. annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan İzmir'de ortaya çıktı. Gaytan, canlı yayına bağlanarak annesi ve teyzesiyle yüzleşti. Canlı yayına bağlanan 19 yaşındaki Gaytan şunları söyledi "Beni aramadılar onlar yalan söylemesinler. Onların söyledikleri her şey yalan. Ben iyim başımda da hiç bela felan yok. Onların tek derdi araba. Zaten arabalarını da çalmadım, almak zorunda kaldım. Arabalarını da otogara bıraktım.

Beni kim büyüttü siz mi büyüttünüz beni. İki ay yanınızda kaldım diye siz mi büyüttünüz beni. Çıkmış şimdi annelik gösterişi yapıyor. Doğurunca anne olunmuyor. Beni babaannem büyüttü.Ben iyiyim"

Yaren'in annesi ise "Ben 2. evliliğimi yaptığı için Yaren benle konuşmuyor ve düşman oldu" açıklamalarını yaptı.

Bu açıklamalardan sonra Müge Anlı araya girerek Yaren'i gelmesi için ikna etmeye çalıştı. Müge Anlı "Ben sana bilet aldırayım gel babaannen de gelip kal. Sen bir büyüğün yanında yerleş ki bizim içimiz rahat etsin." demesiyle Yaren İstanbul'a gelmeyi kabul etti.