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28.09.2019

Müge Anlı canlı yayında müjdeyi verdi! 7 bin kişiye... |Video

Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdiç İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem sonrası Müge Anlı, canlı yayında Kızılay işbirliği ile yapılan 'Mobil Aşevleri'nin müjdesini verdi. Projeler hayata geçtikten sonra 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağza getirdi. Bugün de Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan depremle ilgili televizyonlar da konuyu programlarına taşıdı.

DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı da konuklarıyla birlikte dün yaşanan depremle ilgili konuyu değerlendirdi. Anlı, deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı.

MÜJDEYİ CANLI YAYINDA VERDİ

Depremle ilgili yeteri kadar önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Müge Anlı, "Elimde iki tane dosya var" diyerek, sevindiren haberi duyurdu. Müge Anlı, toplanan bağışlarla yapılan aşevleri ve mobil aşevleri ile ilgili bilgi verdi.

7 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

5 mobil aşevi projesinde ise, aşevleri TIR'larla doğal afet neredeyse oraya gidecek ve halkın yiyecek ihtiyacını karşılayacak. Projeler faaliyete geçtikten sonra, 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.

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