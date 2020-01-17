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17.01.2020

Müge Anlı canlı yayında gözaltı şoku! İşte o anlar |Video

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltı şoku yaşandı. Sahte evlilik şebekesi, onlarca masumu tuzağa düşürerek mağdur etmiş, hem paralarını hem de hayallerini çalmıştı. Yaşana skandala tecrübeli sunucu Müge Anlı el attı! Kurbanlar bugünkü programda kendilerini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdükleri o aracıyla yüzleşti. Zanlı, canlı yayında güvenlik güçleri tarafında gözaltına alındı. Stüdyodaki seyirciler şüphelinin gözaltına alındığı o anlarda ayağa kalkıp uzun süre javascript:;alkış yaparak yaşana son dakika gelişmesine destek verdiler. İşte canlı yayında yaşanan o anların videosu...

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltı şoku yaşandı.

Sahte evlilik şebekesi, onlarca masumu tuzağa düşürerek mağdur etmiş, hem paralarını hem de hayallerini çalmıştı. Yaşana skandala tecrübeli sunucu Müge Anlı el attı! Kurbanlar bugünkü programda kendilerini evlilik vaadiyle kandırdığını öne sürdükleri o aracıyla yüzleşti. Zanlı, canlı yayında güvenlik güçleri tarafında gözaltına alındı. Stüdyodaki seyirciler şüphelinin gözaltına alındığı o anlarda ayağa kalkıp uzun süre alkış yaparak yaşana son dakika gelişmesine destek verdiler. İşte canlı yayında yaşanan o anların videosu...

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