Müge Anlı'nın canlı yayında duyurduğu ölüm haberi sonrası stüdyo buz kesti |Video izle

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'da yaşanan olay yürekleri dağladı. Antalya'da yaşayan 87 yaşındaki Hasan Bülbül evlilik vaadiyle kandırıldı. Sözde eş adayıyla buluşmak için evinden çıkan adamdan ailesi haber alamadı ve son çare olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruda bulundu. 13 Ocak 2020 Pazartesi günkü canlı yayında kayıp Hasan Bülbül ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu. 87 yaşındaki adam müstakbel eşiyle tanışmak için Antalya'dan yola çıktı. Bir süre sonra yolunu kaybeden yaşlı adam Isparta'da da cansız bedeni bulundu. Anlı, yaşlı adamın ölümünden sorumlu olan umut tacirine sert sözlerle yüklendi. O anlara ait videoyu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'da yaşanan olay yürekleri dağladı. Antalya'da yaşayan 87 yaşındaki Hasan Bülbül evlilik vaadiyle kandırıldı. Sözde eş adayıyla buluşmak için evinden çıkan adamdan ailesi haber alamadı ve son çare olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruda bulundu.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

13 Ocak 2020 Pazartesi günkü canlı yayında kayıp Hasan Bülbül ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu. 87 yaşındaki adam müstakbel eşiyle tanışmak için Antalya'dan yola çıktı. Bir süre sonra yolunu kaybeden yaşlı adam Isparta'da da cansız bedeni bulundu. Anlı, yaşlı adamın ölümünden sorumlu olan umut tacirine sert sözlerle yüklendi.

O anlara ait videoyu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.