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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Yaşar Bey stüdyoya gelince ortalık bir anda karıştı

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Giriş: 15.10.2021 14:23
Cinayete kurban giden kadının eşi canlı yayında... Yaşar Bey, kardeşinin eşini bilerek vurduğuna inanmadığını ama sonuçta vurduğunu, oğlunun da kardeşini öldürmüş olduğunu ama ailesinin eşin ile barışma demediğini söyledi. Yaşar Bey stüdyoya annesinin “Gelinim benden 5000 Euro istedi, sevgilimle tatile gideceğim dedi” söylemi için geldiğini, kendisinin kimsenin iffeti için hiçbir zaman bir şey demediğini, annesinin kendisine de “Yusuf’a sahip çık” dediğini, kendisinin bir şey yapamadığını, Yusuf’u takmayın ama önleminizi alın dediğini belirtti.
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