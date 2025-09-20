20 Eylül 2025, Cumartesi

Mudanya'da üç katlı binada yangın çıktı
Mudanya’da üç katlı binada yangın çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde üç katlı kullanılmayan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
