26 Mayıs 2022, Perşembe
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Mucize kurtuluş! Çocuğu göremeyince aracıyla üstünden geçti
Tayland'da bir çocuk, yerde oyun oynadığı sırada aracın altında kaldı fakat sürünerek ezilmekten kurtuldu. Benzer bir kaza Çin'de de meydana geldi. İşte saniye saniye o anlar...