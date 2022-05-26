Mucize kurtuluş! Çocuğu göremeyince aracıyla üstünden geçti

Tayland'da bir çocuk, yerde oyun oynadığı sırada aracın altında kaldı fakat sürünerek ezilmekten kurtuldu. Benzer bir kaza Çin'de de meydana geldi. İşte saniye saniye o anlar...

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