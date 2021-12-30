Mucize kurtuluş anı kamerada! Hurdaya dönen araçtan bakın nasıl çıktılar

Tayland'da yoldan çıkan bir kamyonet karşı şeride yuvarlanarak takla attı. Ters dönmüş şekilde metrelerce sürüklenen kamyonet hurdaya döndü. Aracın içerisindeki çift ise kazayı sıyrık bile almadan atlattı. Mucize kurtuluş karşıdan gelen bir otobüsün kamerasına yansıdı.

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