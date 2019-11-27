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27.11.2019

Muazzez Ersoy Sıdıka’nın hayalini gerçekleştirdi

Türk Sanat Müziğinin önemli isimlerinden olan Muazzez Ersoy, kendisinin hayranı olan zihinsel engelli Sıdıka Önel’in hayalini gerçekleştirdi. Tokat’tan, İstanbul’a Muazzez Ersoy’u görmeye gelen Sıdıka Önel, sanatçının TRT Tepebaşı Sahnesindeki konserine katıldı. Konserin ardından Muazzez Ersoy, kendini görmek için gelen Sıdıka Önel’le hasret giderdi.

Sıdıka Önel isimli engelli kadın Tokat'tan İstanbul'a gelerek Muazzez Ersoy'un konserine katıldı. Muazzez Ersoy hayranı olan Sıdıka Önel, salonda en öndeki yeri alarak konseri göz kırpmadan izledi. Sıdıka Önel'in kendisinin hayranı olduğunu öğrenen Muazzez Ersoy, konser ardından kuliste hayranı ile bir araya geldi.

"O SEVGİ KELİMELERLE ANLATILMAZ, KALEMLERLE ANLATILMAZ, SAYFALARA SIĞMAZ"

Muazzez Ersoy ve genç, bir süre birbirine sarılarak gecenin tadını çıkardı. İkili bir süre boyunca sohbet etti. Daha sonra konuşan Muazzez Ersoy, "Tokat'tan buraya kalkıp gelen Sevgili Sıdıka'mın beni çok sevdiğini öğrendim. Daha doğrusu beni de ikinci annesi olarak sevdiğini öğrendim. Bu beni çok duygulandırdı ve bu beni mutlu etti. Bugünde burada Sıdıkam inanılmaz keyifliyiz ikimizde. O sevgi kelimelerle anlatılmaz, kalemlerle anlatılmaz, sayfalara sığmaz. Sevginin sığacağı bir sayfa yoktur. Ancak yüreklerimize sığar o sevgi sayfalara zor yani. Ve insanlara olan sevgim. Tıpkı Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin dediği gibi yaratılanı severiz yaratandan ötürü" ifadelerini kullandı.

MUAZZEZ ERSOY SIDIKA'YA HEDİYE VERDİ


Sıdıka Önel'in Annesi Firdevs Önel ise "Sıdıka çok mutlu, çok sevindi, ağladı. Çok ağladı, çok sevindi, mutlu oldu. Yani tarif edemem. Resimlerinize bakıp bakıp ağlıyor ve resimlerinizle konuşuyor" şeklinde konuştu.

Daha sonra Muazzez Ersoy, önceden hazırlamış olduğu hediyeleri Sıdıka verdi.

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