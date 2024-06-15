MSB'den bayram temizliği! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgesinde 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist düzenlenen operasyonlarla öldürüldü.