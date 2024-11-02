02 Kasım 2024, Cumartesi
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MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı!

MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 18:50
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan 16 yaşındaki 2 örgüt mensubu çocuğun ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde teslim olan 16 yaşındaki örgüt mensubu, " Ailemi çok özlüyordum ailemin yanına gitmek istiyordum. Göndermiyorlardı ve sürekli ağlıyordum. Örgütün dediği her şey yalan. 'Türk askeri sizi öldürür, size işkence yapar' diyorlardı, hepsi yalan. Öyle bir şey yok Türk askeri böyle bir şey yapmadı. Gelin Türk devletine teslim olun." ifadelerini kullandı.
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