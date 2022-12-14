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MSB paylaştı! Muharip ve destek uçaklarının eğitim görüntüleri

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Giriş: 14.12.2022 14:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiği anları paylaştı.
MSB muharip uçakların eğitim görüntülerini paylaştı
MSB muharip uçakların eğitim görüntülerini paylaştı
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