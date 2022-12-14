14 Aralık 2022, Çarşamba
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MSB paylaştı! Muharip ve destek uçaklarının eğitim görüntüleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra ettiği anları paylaştı.