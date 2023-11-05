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MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

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Giriş: 05.11.2023 19:52
Güncelleme:05.11.2023 19:52
MSB: Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Söz. Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
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