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MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

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Giriş: 22.12.2023 22:28
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın Kuzeyi’nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. " ifadeleri yer aldı.
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
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