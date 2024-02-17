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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

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Giriş: 17.02.2024 20:16
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullanarak acı haberi duyurdu.
MSB acı haberi duyurdu
MSB acı haberi duyurdu
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