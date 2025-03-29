29 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı
Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı

Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2025 00:58
Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocaeli'nde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Kent mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki bir aracın aniden açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücünün annesi olduğu öğrenilen Hatice Yaşar yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, yerde yatan Yaşar'a çarptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı
Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı
Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı
Husumetlisinin dükkanına ateş açtı!
Husumetlisinin dükkanına ateş açtı!
Çaldıkları araçla kaza yapıp bırakıp kaçtılar!
Çaldıkları araçla kaza yapıp bırakıp kaçtılar!
İstanbul’da Ramazan ayının son teravih namazı kılındı
İstanbul’da Ramazan ayının son teravih namazı kılındı
Bursa’da dolu yağışı fidelere zarar verdi!
Bursa'da dolu yağışı fidelere zarar verdi!
Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!
Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandı!
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü!
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü!
Sobadan çıkan kıvılcımlar paniğe sebep oldu!
Sobadan çıkan kıvılcımlar paniğe sebep oldu!
Şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti!
Şiddetli rüzgar kanoyu alabora etti!
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı!
3 ayda 46 kaçak maden ocağı kapatıldı!
Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
Kars’ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster