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Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 01:45
Ankara’nın Dikmen Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin arkadan çarptığı motosikletli kurye Murat R., çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kurye, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Motosikletli kurye trafik kazasında hayatını kaybetti!
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