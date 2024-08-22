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Motosikletli kişiye silahlı saldırı!

Motosikletli kişiye silahlı saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 22.08.2024 01:18
Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, yanındaki çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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