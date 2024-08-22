Motosikletli kişiye silahlı saldırı!

Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, yanındaki çocuk ise yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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