Motosikletli gasp: Çarptılar, kışkırttılar ve 500 bin lirayı cebe indirdiler! İşte o anlar

İstanbul Ümraniye’de trafikte planlı bir soyguna şahit olundu. Motosikletli iki kişinin çarptığı otomobilin şoförü tartışmak için araçtan inince olanlar oldu. İş yerine ait parayı bankadan çeken iki kişi, yolda motosikletli 2 şüpheli tarafından gasbedildi. 500 bin liranın gasbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.