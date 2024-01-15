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Motosikletli gasp: Çarptılar, kışkırttılar ve 500 bin lirayı cebe indirdiler! İşte o anlar

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Giriş: 15.01.2024 18:46
İstanbul Ümraniye’de trafikte planlı bir soyguna şahit olundu. Motosikletli iki kişinin çarptığı otomobilin şoförü tartışmak için araçtan inince olanlar oldu. İş yerine ait parayı bankadan çeken iki kişi, yolda motosikletli 2 şüpheli tarafından gasbedildi. 500 bin liranın gasbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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