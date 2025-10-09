09 Ekim 2025, Perşembe

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.10.2025 11:59
Adana’da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
