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Motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı

Motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 09:10
Kayseri'de motosikletlerle yarış yapanlara toplamda 65 bin 539 TL para cezası uygulanırken motosikletler trafikten men edildi.
Motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı
Motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı
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