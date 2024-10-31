Motosikletiyle dünyayı geziyor! 50 ülke dolaştı

39 yaşındaki Asil Özbay tam bir motosiklet tutkunu. Bugüne kadar 50 ülke gezdi ve Afrika Kıtası’nı motosikletiyle gezen ilk Türk unvanını kazandı. Keşif turunda yaşadıklarını ATV Haber’e anlattı.

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