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Motosikletin çarptığı karı koca metrelerce savruldu...

İHA
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Giriş: 14.09.2021 13:25
Güncelleme:14.09.2021 13:25
Antalya'da motosikletin yaya geçidinde karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada karı-koca Alman turistlerle motosiklet sürücüsü yaralandı. İşyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, turistlerin yaya geçidine tam karşıya geçmek üzereyken aşırı hızlı olduğu gözlenen motosikletin çarparak yola savurduğu görüldü. Yaralanan Alman turistler sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü jandarma ekibi eşliğinde tedavi için hastaneye götürüldü.
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