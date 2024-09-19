Motosikleti gençler pastaneyi kundakladı

Adana Seyhan'daki pastanenin önüne yanaşan motosikletten inen gencin amacı çok geçmeden anlaşıldı. Camı kırarak içeri girdi. Elindeki yanıcı maddeyi saniyeler içinde etrafa boşalttı. İş yerini ateşe veren zanlı kendisini bekleyen suç ortağıyla birlikte kaçtı. Adana polisi şimdi her yerde kundakçıları arıyor.

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