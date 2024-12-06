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Motosikleti 30 metre sürüklendi yoluna devam etti! O anlar kamerada

Motosikleti 30 metre sürüklendi yoluna devam etti! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 23:33
Bursa'da 18.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Murat Ş. (35) yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Devrilen motosiklet 30 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Kazanın hemen ardından ayağa kalkan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürme tavsiyesini reddetti. Sürücü, kaza yaptığı motosiklete binip yoluna devam etti.
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Motosikleti 30 metre sürüklendi yoluna devam etti! O anlar kamerada
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