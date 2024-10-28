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Motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı

Motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 4 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, üst üste bindikleri motorda bir süre sonra gözden kayboldu.
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