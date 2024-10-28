Motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 4 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, üst üste bindikleri motorda bir süre sonra gözden kayboldu.