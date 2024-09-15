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Motosiklet üzerinde kucağında bebekle seyir etti

Motosiklet üzerinde kucağında bebekle seyir etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 11:43
Bursa’da bir sürücü eşi ve bebeğiyle ekipmansız halde iki teker üzerinde yolculuk yaptı. Ne kendini ne de yoldakileri düşünen sürücü yürekleri ağızlara getirdi.
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