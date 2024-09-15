Motosiklet üzerinde kucağında bebekle seyir etti

Bursa’da bir sürücü eşi ve bebeğiyle ekipmansız halde iki teker üzerinde yolculuk yaptı. Ne kendini ne de yoldakileri düşünen sürücü yürekleri ağızlara getirdi.

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