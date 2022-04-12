12 Nisan 2022, Salı
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Motosiklet tankerle kafa kafaya çarpıştı! O anlar güvenlik kamerasında
Tekirdağ Çorlu’da otobüse çarpmamak için yön değiştiren motosikletlinin, karşı yönden gelen tankerle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.