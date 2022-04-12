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Videolar Yaşam Videoları Motosiklet tankerle kafa kafaya çarpıştı! O anlar güvenlik kamerasında

Motosiklet tankerle kafa kafaya çarpıştı! O anlar güvenlik kamerasında

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Giriş: 12.04.2022 08:51
Tekirdağ Çorlu’da otobüse çarpmamak için yön değiştiren motosikletlinin, karşı yönden gelen tankerle kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Motosiklet tankerle kafa kafaya çarpıştı!
Motosiklet tankerle kafa kafaya çarpıştı!
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