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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

DHA
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Giriş: 06.10.2021 11:12
Konya'da kimliği belirlenemeyen sürücünün motosikletinin üzerine yatarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntüler, saatlerinde Konya- Aksaray karayolunun 35'inci kilometresinde yoldan geçen başka sürücüler tarafından çekildi. Bir sürücü, plakasız motosikletini üzerine yatarak kullandı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu sırasında önündeki araçları sollaması dikkat çekti. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü daha sonra normal şekilde motosikletini kullanmaya devam etti.

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