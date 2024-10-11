11 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2024 08:42
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rojin’i arama çalışmalarında gelişme!
Rojin'i arama çalışmalarında gelişme!
Narin Güran soruşturması! 8 gün sırrı
Narin Güran soruşturması! 8 gün sırrı
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole uçtu
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole uçtu
Zehir tacirlerine ağır darbe!
Zehir tacirlerine ağır darbe!
Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
Araç beton bariyere daldı sürücü hayatını kaybetti!
Araç beton bariyere daldı sürücü hayatını kaybetti!
7 araç zincirleme kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
7 araç zincirleme kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Babasının evine sığınan eşine dehşeti yaşattı!
Babasının evine sığınan eşine dehşeti yaşattı!
Haymana’da 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu!
Haymana'da 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu!
Ankara’da kuzu yüklü tır devrildi, hayvanlar telef oldu
Ankara'da kuzu yüklü tır devrildi, hayvanlar telef oldu
Bakan Yerlikaya kayıp Rojin’in ailesiyle konuştu!
Bakan Yerlikaya kayıp Rojin’in ailesiyle konuştu!
Sinsice yaklaşıp bacağından vurdu!
Sinsice yaklaşıp bacağından vurdu!
Daha Fazla Video Göster