Motosiklet sürücüsü ve yolcu ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motoskilet sürücüsünün ölümden kılpayı kurtulduğu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.