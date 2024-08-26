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Motosiklet sürücüsü ve yolcu ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti

Motosiklet sürücüsü ve yolcu ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 16:16
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motoskilet sürücüsünün ölümden kılpayı kurtulduğu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti
ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti
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