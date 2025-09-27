Motosiklet sürücüsü kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D. (39) idaresindeki 06 EJT 859 plakalı kamyon, lastiği patladığı için yol kenarında beklerken, aynı istikamette ilerleyen Ercan Özcan (48) yönetimindeki 64 FF 683 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İ.D.’nin ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN