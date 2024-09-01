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Motosiklet sürücülerinin yaşadığı zorluklar!

Motosiklet sürücülerinin yaşadığı zorluklar! "Trafikte bizi görmezden gelmeyin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 20:04
Her yıl binlerce motosiklet kazası yaşanıyor. Bunların pek çoğu da bazı otomobil sürücülerinin hatalarından kaynaklanıyor. Peki motosiklet sürücüleri, trafikte hangi sorunlarla karşılaşıyor? A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan ve Yusuf Efe Bingöl trafiğe çıktı hem motosikletli mikrofon uzattı hem de motosikletli olmayı deneyimledi. İşte detaylar…
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