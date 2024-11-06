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Motosiklet otomobille çarpıştı

Motosiklet otomobille çarpıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 12:12
Manavgat'ta seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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