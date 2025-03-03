Motosiklet kazaları yüzde 52’ye ulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52'sine motosikletlerin karıştığını açıkladı. Peki kazalardaki artışın nedenleri ne? Önüne nasıl geçilecek? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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