07 Mart 2024, Perşembe
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Motosiklet kazaları neden arttı? Motosikletler güvensiz mi?
Dizi oyuncusu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Bu acı kayıp "Motosikletler güvensiz mi?" sorusunu akıllara getirdi. Peki motosiklet kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan ileri sürüş uzmanı Nihat Gültekin detayları anlattı.