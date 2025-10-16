Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü E.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

