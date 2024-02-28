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Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti!

İHA
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Giriş: 28.02.2024 01:44
İzmir’in Bornova ilçesinde kuzenlerin üzerinde bulunduğu motosiklet, durdukları esnada devrildi. İkili motosikletten düşerken, yolcu konumundaki şahsın kazara patlayan tabancasından çıkan mermi kuzeninin başına isabet etti. 24 yaşındaki kuzen, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 171 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Eren Güney Güney (24) yolcu konumundaki kuzeni M.G. (23) ile birlikte seyir halindeyken bir marketin önünde motosikletini durdurdu. Bu esnada motosiklet devrilirken, ikili de yere düştü. Düşme esnasında yolcu konumunda bulunan M.G.'nin belindeki tabanca kazara patladı. Silahtan çıkan mermi, kuzeni Eren Güney Güney'in başına isabet etti. M.G. olayın ardından bölgeden kaçarken, Güney, kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçan M.G. suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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