Motosiklet bordüre çarptı, yolcu 10 metre adeta havada uçtu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin refüj bordürüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Harun Mete Öztürk, 10 metre havada uçarak asfalta rüştü. Feci kazayı motosiklet sürücüsü Mehmet Ökkeş Akdoğan hafif yaralı olarak atlatırken, ağır yaralanan Öztürk’ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.