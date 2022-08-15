16 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir binaya sipariş götüren motokurye Cesur Dursun (25), anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken kapının önünden gelen motor sesi üzerine motosikletinin çalınmak istediğini anladı. Dursun, uçan tekme atarak hırsızı düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.