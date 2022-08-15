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Motorunun çalındığını gören kurye hırsıza uçan tekme attı

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Giriş: 15.08.2022 23:37
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir binaya sipariş götüren motokurye Cesur Dursun (25), anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın içindeyken kapının önünden gelen motor sesi üzerine motosikletinin çalınmak istediğini anladı. Dursun, uçan tekme atarak hırsızı düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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